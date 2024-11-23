Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута

Израильские ВВС обстреляли объект в центре Бейрута, разрушив жилой дом

Tекст: Денис Тельманов





Истребители израильских ВВС нанесли удар по предполагаемому объекту шиитской организации «Хезболла» в центре Бейрута, сообщает ТАСС. По информации источника в службе гражданской обороны, по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.



В результате атаки здание обрушилось, перегородив проезжую часть улицы Фатхалла. Среди мирных жителей есть пострадавшие, их эвакуацией занимаются кареты скорой помощи. Удары произошли в ранние утренние часы, вызвав сильные взрывы, которые разбудили жителей столицы Ливана.

Как сообщает телеканал Al Jadeed, целью атаки могло быть убийство одного из руководителей «Хезболлы». На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется разборка завалов, уточняется число погибших и пострадавших.

Израильские самолеты остаются в небе над Бейрутом, совершая полеты на низкой высоте. Это создает дополнительное напряжение в и без того сложной ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

Кроме того, не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

Ранее Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

