  • Новость часаЗеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

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    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня

    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    22 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу

    Депутат Госдумы Ананских поставил под сомнение возможность продажи СП-2 частным лицам из США

    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Первый зампред Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнение в продаже газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) американскому бизнесмену Стивену Линчу, несмотря на его намерение приобрести объект.

    Депутат высказался после сообщения о намерении американского инвестора Стивена Линча приобрести объект в случае его выставления на аукцион. Бизнесмен планирует участвовать в торгах в рамках процедуры банкротства в Швейцарии, пишет The Wall Street Journal, сообщает газета Известия.

    По данным WSJ, Линч уже запросил разрешение у правительства США для участия в торгах и выразил готовность приобрести газопровод по низкой цене. «Северный поток – 2» оценен в 11 млрд долларов. Инвестор также обратился за лицензией в американское министерство финансов, которая позволит ему вести переговоры с организациями, находящимися под санкциями США.

    Линч заявил, что американское владение «Северным потоком – 2» может стать рычагом для переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Ананских, комментируя ситуацию, указал, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не Газпром. Он считает, что вряд ли газопровод будет продан, так как его востребованность для Европы очевидна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2». Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила верность решениям о «Северном потоке – 2», отметив, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

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    22 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»

    Генсек кабмина Японии Хаяси сообщил, что санкции США против Газпромбанка не затронут участие Токио в «Сахалине-2»

    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2», сообщил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что на банковские операции Газпромбанка, касающиеся «Сахалина-2», распространяется «так называемая генеральная лицензия».

    «По этой причине мы считаем, что санкции никакого влияния не окажут», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Хаяси указал, что «Сахалин-2» важен для энергобезопасности его страны.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    22 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Турецкий эксперт заявил о серьезной угрозе ракет «Орешник» для Запада

    Турецкий эксперт Агар: Российские ракеты «Орешник» представляют угрозу Западу из-за дальности и нагрузки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией против предприятия ВПК Украины гиперзвуковой ракеты «Орешник» без ядерной боеголовки продемонстрировало новые возможности ядерной триады страны и представляет серьезную угрозу для Запада, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

    Россия испытала новую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении, что, по мнению Агара, продемонстрировало серьезную угрозу для Запада, сообщает ТАСС. Эксперт отметил, что ракета стала не только мощным сигналом для Украины, но и для Британии и континентальной Европы. Согласно его мнению, это демонстрирует новые возможности ядерной триады России и является прямым вызовом Западу, поддерживающему конфликт на Украине.

    Агар подчеркнул, что Россия может дать ответ Западу, который, хотя пока и происходит в обычном режиме, потенциально может перейти в ядерный формат. В ходе конфликта стороны активно предпринимали множество политических и стратегических шагов, чтобы проверить возможности друг друга. Эксперт считает, что обострения на фронте не в пользу Украины и Запада привели к тому, что Россия начала демонстрировать прогресс и инициативу, что, в свою очередь, вызвало нестабильность на Западе.

    Использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow, которое привело к попаданию одной из них в объект в России, создало новый риск для российской военной логистики. Агар отметил, что Россия считает применение этого оружия невозможным без западной поддержки и персонала, что стало поводом для громкой реакции Москвы. Россия применила вооружения, которые, по ее заявлениям, не могут быть перехвачены западными системами ПВО.

    Эксперт также считает, что вызов, брошенный Россией, может как усилить нестабильность внутри западного мира, так и способствовать его консолидации. Он отметил, что стороны активно проверяют свои возможности на поле боя, и по итогам этих проверок могут возникнуть условия для переговоров. Однако, по мнению Агара, такие переговоры будут касаться сфер влияния, а не прямого прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске; стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России; США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    22 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    The Economist: Испытание «Орешника» стало сигналом России Западу

    The Economist: Россия испытала ракету «Орешник», чтобы убедить Запад снизить активность на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое испытание ракеты «Орешник» по территории украинского предприятия «Южмаш» расценивается как попытка России убедить западные страны снизить активность в украинском конфликте и адресовано администрации избранного президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает The Economist, Россия провела боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш». Это действие рассматривается как попытка убедить западные страны воздержаться от активизации своего участия в украинском конфликте, передает ТАСС.

    По данным журнала, обращение президента РФ Владимира Путина было направлено главным образом к администрации избранного президента США Дональда Трампа. Именно она, по мнению издания, пока только формирует свой подход к конфликту на Украине.

    Журнал отмечает, что Москва недавно опубликовала новую ядерную доктрину, что является предупреждением о возможности повышения ставок в ответ на военные усилия Киева и западных стран. Применение «Орешника» стало, по мнению The Economist, частью новой эры ракетных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России. США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    22 ноября 2024, 22:42 • Новости дня
    Украина подготовила новые контракты с ВСУ для молодежи

    На Украине разработали контракты с ВСУ для молодежи от 18 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

    Украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с вооруженными силами Украины (ВСУ) для молодых людей, начиная с 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Депутат Роман Костенко заявил о необходимости начинать мобилизацию с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Зеленский также анонсировал упрощение кадрового продвижения в ВСУ, не привязанного к должностям.

    Кроме того, закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных всех военнообязанных в течение 60 дней. Повестка считается врученной при наличии штампа о невозможности личного вручения. Также предусмотрены меры в отношении уклонистов, включая лишение права управления автомобилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет дезертирам добровольно вернуться на службу с сохранением льгот и соцгарантий.

    Также сообщалось, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

    Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказывал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, поскольку могут разорвать контракт в любой момент, в отличие от украинских военных, мобилизованных на бессрочной основе.

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    22 ноября 2024, 23:35 • Новости дня
    В Новгородской области нашли бомбардировщик и истребитель

    Поисковики обнаружили Пе-2 и редкий Ла-5 времен ВОВ в Старорусском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В лесах Старорусского района Новгородской области нашли обломки бомбардировщика Пе-2 и редкого истребителя Ла-5 времен Великой Отечественной войны.

    Поисковики из отрядов «Скиф» и «Сокол» обследовали два места падения самолетов времен Великой Отечественной войны в Старорусском районе Новгородской области, передает РИА «Новости». Осенняя Вахта памяти в регионе закончилась в конце октября, но поиски в лесах продолжаются.

    В одном из обнаруженных мест найдены обломки советского бомбардировщика Пе-2, которые уместились в два картофельных мешка. В другом месте поисковики нашли редкий для этих мест истребитель Ла-5. Первоначально предполагалось, что это может быть ЛаГГ-3.

    На месте обнаружения Ла-5 найден номер двигателя и предполагаемое место захоронения пилота. Поисковики уже обратились к архивным экспертам для установления имени пилота. Ранее весной в этом районе были найдены части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, чья личность была установлена по номеру двигателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пулковских высотах состоялась поисковая экспедиция «Ленинградский фронт», в которой приняли участие поисковые отряды из Петербурга, Ленобласти, Брянска, Хабаровска, Удмуртии, Чебоксар, Свердловска, Екатеринбурга и Белоруссии, и мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    В Монголии началась международная поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава», к которой присоединились поисковики и научные работники из России, Белоруссии, Казахстана и Монголии, и уже в первый день были обнаружены останки двух бойцов и фрагменты оружия.

    В Пятигорске на территории Центра знаний «Машук» начался Х Слет студенческих поисковых отрядов, который собрал более 150 молодых поисковиков из 23 регионов страны для выработки ключевых направлений развития поискового движения.

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    22 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Медведев сообщил о восьмикратном росте поставок танков в российские войска

    Медведев: Поставки танков в российские войска за три года выросли почти в восемь раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

    Обращаясь к сотрудникам завода, Медведев выразил благодарность за их труд и отметил, что предприятие работает как часы, несмотря на интенсивность, передает ТАСС.

    «В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате всех совместных действий предприятие работает как часы – вы много работаете, работаете по 12 часов, а некоторые участки, по сути, работают круглосуточно», – сказал он.

    Во время визита Медведев также посетил цеха «Уралвагонзавода» и испытательный полигон, где наблюдал за стрельбами танка.

    Ранее «Уралвагонзавод» отправил российским военным очередную партию модернизированных ТОС-1А «Солнцепек» с учетом пожеланий бойцов СВО.

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    22 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Москва осудила удары Израиля по Пальмире

    Захарова заявила о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии из-за ударов по Пальмире

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Захарова призвала все стороны конфликта руководствоваться гуманистическими ценностями, сформировавшимися к XXI веку, передает ТАСС

    «Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что действия Израиля на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и международного права.

    Российская сторона вновь настоятельно призывает всех участников региональной эскалации прислушаться к голосу разума. Москва подчеркивает недопустимость выхода за рамки цивилизованного поведения, что особенно важно в условиях современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне в сирийской Пальмире, что привело к гибели 36 человек и ранению более 50.

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    22 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Песков усомнился в пользе решений МУС для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, действия Международного уголовного суда (МУС) не способствуют решению международных конфликтов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что в целом действия МУС вряд ли чему-то помогают.

    Песков отказался комментировать выданные ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, подчеркнув, что для России подобные решения ничтожны.

    Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил в ответ на это решение распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.


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    22 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых пяти украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской в рамках пресечения атаки, организованной киевским режимом.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о предотвращении террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Инцидент произошел 22 ноября 2024 года в период с 20.00 до 21.10 мск.

    В официальном заявлении министерства говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской». Таким образом, попытка атаковать объекты на территории Российской Федерации была пресечена.

    Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и готовы реагировать на любые угрозы, связанные с беспилотными аппаратами. Подробности об остатках и точной локализации сбитых аппаратов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о ликвидации силами противовоздушной обороны трех украинских ракет.

    Министерство обороны России сообщило, что в Брянской области российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника. По данным Минобороны, российская ПВО в ночь на вторник уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Калужской и Курской областями.

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