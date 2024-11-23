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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    29 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 21:29 • Новости дня

    Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана.

    Обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник. По данным собеседника агентства, в результате ракетного обстрела переход вышел из строя.

    «Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя», – сказал он. Источник добавил, что звуки обстрела были слышны в городе Аль-Кусейр, находящемся в непосредственной близости от границы.

    Ранее израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям. В результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут погибли четыре человека и 33 получили ранения.

    21 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
    МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
    @ Gil Cohen-Magen/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Кроме того, МУС выдал ордер на арест министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, передает РИА «Новости». Суд также отверг аргументы Израиля о несоответствии юрисдикции.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер. Министерство иностранных дел Турции заявило, что Нетаньяху несет ответственность за ситуацию в секторе Газа, и он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер.

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    21 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Швейцария выразила готовность арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции Швейцарии заявило, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

    Это обещание последовало на фоне продолжающихся международных дискуссий о правовом статусе и уважении к международным судебным решениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Позже в ответ на решение МУС о выдаче ордеров на арест и бывшего министра обороны Йоава Галанта, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Офис Нетаньяху обвинил МУС в войне против Израиля

    Тель-Авив заявил о поддержке МУС войны против Израиля после ордера на арест Нетаньяху

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выдача МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит Международный уголовный суд (МУС) на сторону региональной войны против Израиля, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    Он выразил возмущение тем, что МУС проигнорировал представленные Израилем доказательства и аргументы, что, по его мнению, демонстрирует поддержку судом «региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля», передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    21 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    В Израиле предложили присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС

    В Израиле министр предложил присоединить Западный берег Иордана в ответ на ордера МУС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Министр национальной безопасности Израиля, лидер партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир резко осудил решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, передает ТАСС.

    Бен-Гвир заявил, что в ответ Израиль должен распространить суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан, известную как Иудея и Самария.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) министр подчеркнул, что необходимо строить поселения во всех частях страны, разорвать связи с «террористической администрацией» в Рамалле и ввести санкции. Он считает, что только такие действия могут стать адекватным ответом на принятые МУС меры.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    21 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху

    Израиль назвал обвинения МУС против Нетаньяху ложными и антисемитскими

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль отверг ордер на арест его премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом, сообщили в канцелярии премьера.

    «Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом», – говорится в заявлении. Отмечается, что ни одно антиизраильское решение не помешает Израилю защищать своих граждан, передает ТАСС.

    В тексте заявления также указано, что премьер-министр не поддастся давлению и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции в секторе Газа. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что он не сдастся и продолжит действовать в интересах безопасности своей страны.

    Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что выдача МУС ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит МУС на сторону региональной войны против Израиля.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    21 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Глава МИД Израиля заявил об утрате легитимности МУС

    Израиль осудил МУС после ордера на арест Нетаньяху и Галанта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил недовольство решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявив, что это подрывает легитимность суда.

    Саар заявил, что данный шаг МУС представляет собой «черный момент» для суда, который, по его словам, утратил легитимность и действует как политический инструмент, пишет ТАСС.

    Израильское правительство считает, что действия МУС могут дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб усилиям по поддержанию мира и безопасности.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.


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    21 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    В результате израильского удара по Газе погибли 57 человек

    Число погибших при обстреле на севере сектора Газа увеличилось до 57

    Tекст: Максим Попов

    В результате израильского обстрела на севере сектора Газа погибли 57 человек, количество раненых превысило 100, говорится в сообщении Al Aqsa.

    По информации телеканала, обстрел произошел в окрестностях больницы Камаль Адван. «Пятьдесят семь человек погибли, более 100 ранены в результате уничтожения жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа», – приводит РИА «Новости» цитату из репортажа.

    Напомним, накануне США в пятый раз заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе.

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    22 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Москва осудила удары Израиля по Пальмире

    Захарова заявила о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии из-за ударов по Пальмире

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Захарова призвала все стороны конфликта руководствоваться гуманистическими ценностями, сформировавшимися к XXI веку, передает ТАСС

    «Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что действия Израиля на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и международного права.

    Российская сторона вновь настоятельно призывает всех участников региональной эскалации прислушаться к голосу разума. Москва подчеркивает недопустимость выхода за рамки цивилизованного поведения, что особенно важно в условиях современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне в сирийской Пальмире, что привело к гибели 36 человек и ранению более 50.

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    23 ноября 2024, 15:29 • Новости дня
    В Абхазии предложили тестировать валюту Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба предложил протестировать в республике единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, видя в этом возможность формализовать ее финансовую роль.

    По его словам, Абхазия в данный момент использует российский рубль, но ее финансовая система не интегрирована формально в систему России. Оппозиционер считает, что это необходимо формализовать для более эффективного взаимодействия, передает РБК.

    «Один из камней преткновения – это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей песочницей, где можно протестировать эту историю», – сказал Ардзинба.

    Он подчеркнул, что эксперимент с валютой позволит определить финансовую роль Абхазии в Союзном государстве. Пока что Республика формально не имеет определенного статуса в этом объединении, однако такие шаги могут изменить статус-кво.

    Ранее Ардзинба отмечал, что Абхазия положительно настроена к Москве благодаря президенту России Владимиру Путину. Он заявляет, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться динамично и взаимовыгодно, что может послужить основой для проведения подобных финансовых экспериментов.

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    23 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Израиль атаковал южные пригороды Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удары по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Израильские ВВС в субботу ночью нанесли серию ударов по южным районам Бейрута, сообщает Al Manar со ссылкой на собственного корреспондента. Атака затронула такие районы, как Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Перед ударами представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предупреждал местных жителей об эвакуации, заявляя, что в этих районах находятся объекты «Хезболлах».

    В сообщениях Telegram-канала Al Manar говорится: «Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по районам Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута».

    С 1 октября Израиль проводит наземную операцию на юге Ливана против сил «Хезболлах». Продолжаются воздушные бомбардировки, что привело к гибели мирных жителей и лидеров шиитского движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

    В Израиле заявляют, что главная цель военной кампании – создание условий для возвращения 60 тыс. жителей северной части страны, которые были эвакуированы после начала обстрелов «Хезболлах», поддерживающей ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. В результате бомбардировок погибли 36 человек и более 50 человек получили ранения. Москва выразила резкое осуждение израильских ударов и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    22 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Песков усомнился в пользе решений МУС для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, действия Международного уголовного суда (МУС) не способствуют решению международных конфликтов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что в целом действия МУС вряд ли чему-то помогают.

    Песков отказался комментировать выданные ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, подчеркнув, что для России подобные решения ничтожны.

    Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил в ответ на это решение распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.


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    23 ноября 2024, 06:44 • Новости дня
    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута

    Израильские ВВС обстреляли объект в центре Бейрута, разрушив жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские самолеты выпустили четыре ракеты по зданию в Бейруте, разрушив его и ранив жителей. Сообщается о возможной цели атаки – одном из руководителей «Хезболлы».


    Истребители израильских ВВС нанесли удар по предполагаемому объекту шиитской организации «Хезболла» в центре Бейрута, сообщает ТАСС. По информации источника в службе гражданской обороны, по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    В результате атаки здание обрушилось, перегородив проезжую часть улицы Фатхалла. Среди мирных жителей есть пострадавшие, их эвакуацией занимаются кареты скорой помощи. Удары произошли в ранние утренние часы, вызвав сильные взрывы, которые разбудили жителей столицы Ливана.

    Как сообщает телеканал Al Jadeed, целью атаки могло быть убийство одного из руководителей «Хезболлы». На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется разборка завалов, уточняется число погибших и пострадавших.

    Израильские самолеты остаются в небе над Бейрутом, совершая полеты на низкой высоте. Это создает дополнительное напряжение в и без того сложной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Кроме того, не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Ранее Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла»

    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла» Хейдара

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиация нанеслаавиаудар по центральной части Бейрута для ликвидации главы оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара, сообщает Al Hadath.

    Самолеты израильских ВВС атаковали ночью центральную часть столицы Ливана, целью удара было убийство начальника оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара. Однако телеканал Al Hadath не уточнил, удалось ли нанести ущерб военному руководителю или он остался в живых, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация, что авианалет израильских сил на район Эль-Боста эль-Фаука в центре Бейрута был нацелен на устранение Таляля Хамие, руководителя диверсионного спецподразделения 910, отвечающего за внешнюю безопасность «Хезболла».

    Согласно сообщениям СМИ, израильские ВВС вновь атаковали южные окраины Бейрута, где предположительно находятся объекты шиитской организации. Налет начался с бомбардировки пригородов Шуэйфат и соседнего квартала Эль-Амрусия, который расположен неподалеку от кампуса Ливанского университета.

    Представитель израильской армии ранее предупредил жителей южных районов Бейрута о предстоящих воздушных атаках и рекомендовал срочно покинуть опасную зону. В дальнейшем ожидаются удары по районам Харет-Хорейк и Хадас.

    Ранее Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту.

    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре города, и по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    Израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

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    23 ноября 2024, 19:19 • Новости дня
    ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одной из израильских заложниц, удерживаемых в секторе Газа.

    Как говорится в заявлении официального представителя военного крыла ХАМАС – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайды, заложница погибла в северных районах Газы, подвергающихся атакам, передает ТАСС.

    Причина гибели заложницы пока не известна, и подробности о происшествии не сообщаются. Убайда добавил, что жизнь еще одной пленницы, находящейся рядом с погибшей, все еще находится под угрозой.

    Представитель ХАМАС подчеркнул, что за жизни израильских заложников полную ответственность несет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях, его правительство и военное руководство. Убайда также предупредил, что некоторые тела убитых заложников могут пропасть.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал выплатить по 5 млн долларов за каждого пленного, освобожденного из рук ХАМАС.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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