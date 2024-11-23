Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана

Tекст: Валерия Городецкая

Обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник. По данным собеседника агентства, в результате ракетного обстрела переход вышел из строя.

«Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя», – сказал он. Источник добавил, что звуки обстрела были слышны в городе Аль-Кусейр, находящемся в непосредственной близости от границы.

Ранее израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям. В результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут погибли четыре человека и 33 получили ранения.