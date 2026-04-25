Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

Иранское агентство Tasnim опубликовало фото разрушений на базе США в Бахрейне
На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.
Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.
Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».
Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.
Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.
Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.
Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.