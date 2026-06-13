Жительница Петербурга лишилась 30 млн рублей после визита лжесиловиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция Петербурга задержала лжесиловиков после хищения 30 млн рублей

Полиция задержала студента и курьера по делу хищения 30 млн

В Петербурге задержаны предполагаемые «помощников» аферистов, которые под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Кражу крупной суммы раскрыли сотрудники уголовного розыска. В пресс-службе уточнили: «В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 19-летнюю студентку одного из вузов Ленобласти и ее приятеля, 28-летнего жителя Пермского края».

Правоохранители установили, что в начале мая подозреваемые по заданию анонимного куратора приехали к петербурженке, выдали себя за силовиков и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на криптокошелек, подконтрольный куратору.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильный телефон с данными, важными для расследования, а также сумку, в которой перевозили наличные. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его напарницу отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проверяет, не связаны ли фигуранты с другими эпизодами мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожилая жительница Северной столицы передала курьеру аферистов сбережения и почти девять килограммов золотых слитков на сумму около 163 млн рублей под предлогом «декларирования» денег.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в обмане пенсионеров на десятки миллионов рублей с последующим переводом похищенного в криптовалюту.

А уже в начале июня в Москве полиция задержала курьера телефонных аферистов, похитившего у пожилого жителя Волгограда золотые монеты на сумму более 31 млн рублей.