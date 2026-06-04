Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
В Москве задержали похитившего монеты у пенсионера в Волгограде курьера
Полиция задержала пособника телефонных аферистов, который похитил у пожилого жителя Волгограда золотые монеты на сумму более 31 млн рублей, сообщили в ГУМВД по региону.
В столице правоохранители поймали курьера, работавшего на телефонных злоумышленников. Мужчина обманом забрал у 74-летнего жителя Волгограда крупную сумму в виде драгоценных металлов. В мае пожилому человеку начали звонить неизвестные, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств, передает РИА «Новости».
Поддавшись на уговоры аферистов, пенсионер потратил все свои сбережения на покупку золотых монет в банке на сумму свыше 31 млн рублей. Затем он передал их прибывшему курьеру. Лишь спустя время волгоградец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью к стражам порядка.
«Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России по Волгоградской области связались с коллегами из МВД по республике Адыгея, где указанный курьер также занимался преступной деятельностью, и на территории Москвы злоумышленник был задержан», – сообщили в региональном главке МВД.
Уголовное дело о мошенничестве планируют передать в Следственный департамент МВД России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.
Чуть ранее другая пожилая москвичка передала курьеру аферистов коллекционные монеты и валюту на 6,2 млн рублей.
В прошлом году телефонные злоумышленники заставили жительницу Петербурга купить для них золотые слитки.