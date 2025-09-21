Мошенники заставили пенсионерку из Петербурга купить золотые слитки на 4 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве сообщили, что пожилая женщина стала жертвой обмана, когда ей позвонили неизвестные и убедили, что необходимо «декларировать» сбережения, передает РИА «Новости».

В региональном МВД подчеркнули: «Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ведет поиски предполагаемых участников мошенничества.

Накануне в Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, купив и отдав злоумышленникам часы стоимостью более 27 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве супружеская пара пенсионеров потеряла за две недели 27 млн рублей из-за телефонных мошенников. А пенсионер из Омска перевел 750 тыс. рублей мошеннику, который использовал фото актера Киану Ривза.