Мошенники заставили пенсионерку из Петербурга купить золотые слитки на 4 млн рублей
Полиция Петербурга разыскивает мошенников, которые заставили местную пенсионерку приобрести для них золотые слитки на сумму более 4 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что пожилая женщина стала жертвой обмана, когда ей позвонили неизвестные и убедили, что необходимо «декларировать» сбережения, передает РИА «Новости».
В региональном МВД подчеркнули: «Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ведет поиски предполагаемых участников мошенничества.
Накануне в Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, купив и отдав злоумышленникам часы стоимостью более 27 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве супружеская пара пенсионеров потеряла за две недели 27 млн рублей из-за телефонных мошенников. А пенсионер из Омска перевел 750 тыс. рублей мошеннику, который использовал фото актера Киану Ривза.