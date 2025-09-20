Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Пенсионерка из Москвы купила мошенникам часы за 27 млн рублей
В Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, купив и отдав злоумышленникам часы стоимостью более 27 млн рублей.
Пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась брендовых часов стоимостью 27,7 млн рублей, передает столичная прокуратура в Telegram.
История началась в феврале 2025 года, когда 84-летней женщине позвонили якобы из телефонной компании и попросили назвать паспортные данные для замены городского кода.
После этого злоумышленники в течение более полугода звонили пенсионерке, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали, что от ее имени осуществляются незаконные переводы.
«Они заставили меня поверить, что идет спецоперация, и уговорили не разговаривать с родственниками», – рассказала потерпевшая.
Женщина записала номер одного из мошенников как номер внука и поддерживала с ним постоянную связь.
Аферисты убедили пенсионерку, что для сохранности денег необходимо купить дорогие часы якобы в подарок дочери. Под руководством мошенников она приобрела часы за 27,7 млн рублей и передала пакет с покупкой курьеру, который назвал нужное кодовое слово.
Долгое время женщина пыталась связаться с мошенниками, а осознав обман – обратилась в правоохранительные органы. Все обстоятельства дела изучает Зюзинская межрайонная прокуратура.
Ведомство напоминает гражданам не доверять незнакомцам и не выполнять их указания даже при представлении сотрудниками правоохранительных органов или банков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве супружеская пара пенсионеров потеряла за две недели 27 млн рублей из-за телефонных мошенников. А пенсионер из Омска перевел 750 тыс. рублей мошеннику, который использовал фото актера Киану Ривза.