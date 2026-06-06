Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.4 комментария
У иранского острова Харк прогремел мощный взрыв
Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк
Рядом с иранской территорией зафиксирован громкий хлопок неустановленного происхождения, точная локация которого пока остается неизвестной.
Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.
По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.
В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.
В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.