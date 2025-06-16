В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель
На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.