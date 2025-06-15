Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов

Tекст: Антон Антонов

«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям», – заявил Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Хусейн подчеркнул, что в случае «начала военных операций» возможен рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель. Министр отметил, что такие события могут вызвать рост инфляции в европейских странах и осложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, в том числе и для Ирака, передает ТАСС со ссылкой на INA.

Он также пояснил, что закрытие Ормузского пролива приведет к потере примерно 5 млн баррелей нефти в сутки из Персидского залива и Ирака на мировом нефтяном рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива из-за ударов Израиля. Израильские военные атаковали нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране. Иранские силы нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.