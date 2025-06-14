14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива
Иранский депутат заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива
Власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
По словам Коусари, Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на действия Израиля, передает РИА «Новости».
По его словам, Иран готов принять необходимое решение без колебаний. Косари пояснил, что подобная мера станет официальным ответом на атаки Израиля по территории страны и может существенно затронуть поставки нефти на мировые рынки.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.
Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.
Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.