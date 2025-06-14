Иран уведомил о возможности ударов по военным объектам США, Британии, Франции

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства Mehr, Тегеран также заявил о возможности нанесения ударов по судам и военным кораблям западных стран в Персидском заливе и Красном море, передает ТАСС.

Власти Ирана потребовали от западных стран не вмешиваться в возможный конфликт между Ираном и Израилем.

В публикации отмечается, что эти заявления были сделаны в официальном порядке и направлены соответствующим государствам по дипломатическим каналам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.



