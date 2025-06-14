14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.0 комментариев
Иран уведомил о возможности ударов по военным объектам США, Британии, Франции
Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью иранских ударов в случае помощи Израилю при отражении атак исламской республики.
По данным агентства Mehr, Тегеран также заявил о возможности нанесения ударов по судам и военным кораблям западных стран в Персидском заливе и Красном море, передает ТАСС.
Власти Ирана потребовали от западных стран не вмешиваться в возможный конфликт между Ираном и Израилем.
В публикации отмечается, что эти заявления были сделаны в официальном порядке и направлены соответствующим государствам по дипломатическим каналам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.
Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.