The Times: Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Браун со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщила, что позиция Лондона может измениться в течение дня, однако пока помощь Израилю не рассматривается, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что Британия не была вовлечена в удары, нанесенные Израилем по территории Ирана.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

Ранее знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.