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Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана
The Times: Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана
Британское правительство не намерено принимать участие в защите Израиля в случае ответных действий со стороны Ирана, сообщила журналист The Times Лариса Браун.
Браун со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщила, что позиция Лондона может измениться в течение дня, однако пока помощь Израилю не рассматривается, передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что Британия не была вовлечена в удары, нанесенные Израилем по территории Ирана.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.
Ранее знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.