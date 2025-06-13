Tasnim заявило о гибели главкома КСИР Салами и командира главштабом Рашида

Tasnim: Главкома КСИР Салами и командир главным штабом Рашид погибли в Иране

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня, в пятницу, на рассвете сионистский режим атаковал Тегеран и некоторые районы страны. Во время этого нападения принял мученическую смерть генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), – сказано в сообщении агентства.

Там добавили, что генерал-майор Голам Али Рашид, командующий центральным штабом, и его сын также погибли во время атаки Израиля на Тегеран.





Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.















