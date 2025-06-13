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Иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран
Телеканал CNN сообщил о гибели женщины и ребенка после авиаударов по Тегерану
Репортер телеканала Student News Network (CNN) сообщил, что видел тела двух погибших на месте здания, из которого эвакуировали жителей.
«Я видел тела погибших девочки и ее матери. Люди были эвакуированы из жилого здания, пожарные тушили возгорания», – сказано в материале.
Телеканал подтвердил, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.