Иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран

Телеканал CNN сообщил о гибели женщины и ребенка после авиаударов по Тегерану

Tекст: Ирма Каплан

«Я видел тела погибших девочки и ее матери. Люди были эвакуированы из жилого здания, пожарные тушили возгорания», – сказано в материале.

Телеканал подтвердил, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.