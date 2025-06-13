Израиль ввел на территории страны особое положение

ЦАХАЛ информирована о введении в Израиле особого положения

Tекст: Ирма Каплан

«После оценки ситуации было определено, что с сегодняшнего дня (пятница), с 3.00 все районы страны переводятся на новые принципы деятельности, которые включают запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, кроме основных секторов», – сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Там указано, что общественность обязана следовать рекомендациям, опубликованным на официальных каналах командования тыла.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон уведомил Израиль о нежелании напрямую участвовать в ударах по Ирану. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса.

Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.