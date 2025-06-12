Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
Американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана, сообщает CBS.
По словам источников CBS, Вашингтон предупредили «о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию», передает ТАСС.
При этом США полагают, что в случае атаки Иран в ответ может «нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке». Это является одной из причин того, что Госдеп предписал части сотрудников американского посольства выехать из Ирака, сообщает CBS.
Израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США разрешило членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Сенатское слушание главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы перенесли из-за обострения ситуации в регионе.
Иранская разведка заявила, что получила доступ к секретным материалам о ракетной программе Израиля. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил совместную военную операцию США и Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана при провале дипломатии. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана. Иран пообещал сокрушить Израиль в случае атаки на свои ядерные объекты.