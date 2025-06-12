CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана

Tекст: Антон Антонов

По словам источников CBS, Вашингтон предупредили «о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию», передает ТАСС.

При этом США полагают, что в случае атаки Иран в ответ может «нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке». Это является одной из причин того, что Госдеп предписал части сотрудников американского посольства выехать из Ирака, сообщает CBS.

Израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США разрешило членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Сенатское слушание главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы перенесли из-за обострения ситуации в регионе.

Иранская разведка заявила, что получила доступ к секретным материалам о ракетной программе Израиля. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил совместную военную операцию США и Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана при провале дипломатии. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана. Иран пообещал сокрушить Израиль в случае атаки на свои ядерные объекты.