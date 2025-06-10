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    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 14:31 • Новости дня

    Иран получил доступ к ракетной программе Израиля

    Разведка Ирана получила доступ к документам ракетной программы Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранская разведка получила доступ к документам о ракетной программе Израиля и планирует поделиться данными.

    Министерство разведки Ирана заявило о получении доступа к израильской ракетной программе, причем Тегеран планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, передает РИА «Новости».

    Иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал полученные документы «целой сокровищницей разведывательной информации».

    Документы содержат информацию о военной и ракетной программе Израиля, а также техническую документацию, имеющую отношение к проектам двойного назначения. Часть документов будет использована вооруженными силами Ирана, а другая – предоставлена дружественным странам и антиизраильским группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил о новом раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который пройдет в столице Омана 15 июня.

    Джеймс Ставридис допустил возможность совместной военной операции США и Израиля против иранской ядерной инфраструктуры, если не удастся договориться дипломатическим путем.

    9 июня 2025, 04:23 • Новости дня
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen все в порядке, выложив видео в соцсети Х.

    «Все пассажиры «селфи-яхты» (так в Израиле иронично называют Madleen – прим. ВЗГЛЯД) живы и невредимы. Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено», – сказано в посте с видео экипажа яхты.

    За полчаса до этого в аккаунте израильского МИД сообщили, что «селфи-яхта»  знаменитостей направляется к берегам Израиля.

    «Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались организовать провокацию в средствах массовой информации, единственной целью которой было добиться известности», – написали в аккаунте  МИД Израиля.

    До этого там появлялась информация о том, что военно-морские силы Израиля поддерживают связь с яхтой, используя международную гражданскую систему связи, и о том, что военно-морские силы Израиля приказали Madleen сменить курс в связи с приближением к запретной зоне.

    «Министерство иностранных дел хотело бы разъяснить следующее: морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках юридической морской блокады в соответствии с международным правом», – говорится в одном из постов министерства до того, как в интернете стали появляться сообщения о нападении на яхту, исчезновении связи с экипажем и прочее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

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    8 июня 2025, 19:48 • Новости дня
    Армия Израиля получила приказ остановить судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное руководство Израиля получило указание предотвратить прибытие к берегам Газы судна с гуманитарной помощью и активистами, среди которых находится Грета Тунберг.

    Израильский министр обороны Израэль Кац распорядился заблокировать судно «Мадлен», следующее к сектору Газа с гуманитарной помощью и группой активистов, сообщает Politico. В числе пассажиров корабля находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. В заявлении министра отмечается, что Израильские силы обороны должны «принять любые необходимые меры», чтобы не допустить прибытия флотилии к берегам Газы.

    Кац заявил: «Израиль будет противодействовать любым попыткам нарушить блокаду или помочь террористическим организациям – на море, в воздухе и на суше». Судно «Мадлен» управляется коалицией Freedom Flotilla Coalition и ранее в этом месяце вышло из Италии. Организаторы называют свою миссию мирным актом гражданского сопротивления и подчеркивают, что на борту находятся предметы первой необходимости, медицинские принадлежности и детские протезы.

    По данным организаторов, судно находилось примерно в 160 морских милях от Газы. Представители Freedom Flotilla Coalition заявили: «Мы не позволим себя запугать», обвинив министра в угрозе незаконным применением силы против гражданских лиц.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе.

    В начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что раз Европа терпела выступления Греты Тунберг, то адаптируется и к выражениям Илона Маска.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    10 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг находится в самолете, который вылетает из Израиля во Францию, сообщила пресс-служба израильского МИД.

    В заявлении отмечается, что шведская экозащитница находится на борту самолета, покидающего Израиль, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что все пропалестинские активисты с судна «Мадлин», включая Грету Тунберг, были доставлены израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Нкануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия израильских военных против судна «Мадлен», следовавшего с гуманитарной помощью в сектор Газа, Иран назвал пиратством.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    8 июня 2025, 00:35 • Новости дня
    Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты демонстрируют повышенную заинтересованность в заключении договоренности с Ираном по ядерной программе, при этом Москва считает неприемлемыми возможные удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

    «Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

    По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

    Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

    Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

    «В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.

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    9 июня 2025, 04:08 • Новости дня
    Связь с судном Madleen с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

    Связь с судном с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

    Tекст: Ирма Каплан

    Коалиция «Флотилия свободы» заявляет, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

    Израильские силы высадились на благотворительное судно Madleen, пытавшееся добраться до сектора Газа вопреки израильской морской блокаде, сообщила Коалиция флотилии свободы утром в понедельник, передает Reuters.

    Среди тех, кто находился на борту судна, были шведская активистка по защите климата Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан.

    Израильские военные не дали никаких комментариев. Незадолго до заявления Коалиции флотилии свободы министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео в соцсети X, на котором израильские ВМС общаются с Madleen по громкоговорителю, призывая его изменить курс.

    «Морская зона у побережья Газы закрыта для морского движения в рамках законной морской блокады. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, вы можете сделать это через (израильский) порт Ашдод», – сказал израильский военный.

    Яхта с экипажем из 12 человек перевозила символический груз гуманитарной помощи, включая рис и детское питание.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье приказал военным не допустить Madleen в Газу, назвав миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).

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    8 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    В результате ударов Израиля в Газе за сутки погибло более 100 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В больницы сектора Газа за последние сутки поступили свыше ста погибших и почти четыреста пострадавших после новых израильских авиаударов.

    Более 100 человек погибли и почти 400 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения палестинского полуэксклава, передает РИА «Новости». В заявлении минздрава говорится: «За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 108 погибших и 393 пострадавших».

    По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил интенсивные обстрелы, в Газе погибли более 4,6 тыс. человек, свыше 14 тыс. получили ранения. Власти сектора отмечают, что с 7 октября 2023 года общее число жертв среди палестинцев достигло 54880 погибших и 126 227 пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль достигли договоренности о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план посредника США Уиткоффа по урегулированию ситуации. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    8 июня 2025, 11:19 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалу ХАМАС в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные выполнили авиаудар в районе Мазрат-Бейт-Джин на юге Сирии, целью которого стал представитель палестинской группировки ХАМАС.

    Израильская армия нанесла удар по территории Сирии, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, мишенью стал участник радикального движения ХАМАС, находившийся в окрестностях населенного пункта Мазрат-Бейт-Джин на юге страны.

    Имя ликвидированного боевика не раскрывается. В израильской армии не предоставили дополнительных подробностей относительно результатов операции или возможных последствий удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план спецпредставителя США по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку ранее выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    9 июня 2025, 09:27 • Новости дня
    Офис Нетаньяху заявил о правомерности перехвата судна Madleen

    Израиль назвал законной операцию по задержанию Madleen с Гретой Тунберг

    Tекст: Вера Басилая

    Операция израильской армии по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг, прошла в полном соответствии с международным правом, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что армия действовала быстро и профессионально, а Израиль будет и дальше решительно пресекать любые угрозы безопасности как на суше, так и на море и в воздухе, передает ТАСС.

    По его словам, попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа Израиль рассматривает как поддержку террористических организаций, таких как ХАМАС. Гендельман отметил, что по распоряжению министра обороны пассажирам Madleen покажут доказательства массовых зверств, совершенных ХАМАС 7 октября 2023 года. Он добавил, что те, кто выступает в роли гуманитарных активистов, должны понимать, в чьих интересах действуют и какие преступления совершают их союзники.

    Судно Madleen, входящее в коалицию «Флотилия свободы», отправилось с Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для Газы: на борту находится детское питание, подгузники, мука, рис, фильтры для воды, средства гигиены, медицинское оборудование.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке.

    Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу и назвал миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

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    9 июня 2025, 23:19 • Новости дня
    Трамп назвал дату нового раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке

    Трамп сообщил о проведении 12 июня новых переговоров с Ираном

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США объявил о новом раунде переговоров с Ираном 12 июня, в ходе которого стороны обсудят условия по ядерной сделке и вопросы обогащения урана.

    Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о встрече с представителями Ирана, намеченной на четверг, 12 июня, чтобы обсудить ядерную сделку.

    «У нас встреча с Ираном в четверг. Так что дождемся четверга», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что иранские власти запрашивают невозможное и не хотят отказываться от того, от чего должны отказаться.

    «Они добиваются [возможности] обогащать, но они не могут это делать. Пока они не дошли до нужной позиции. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива катастрофична», – сказал Трамп.

    Он добавил, что на представленные Ираном свои соображения по сделке, он ответил «это просто неприемлемо».

    Напомним, США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана.

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, Иран выразил готовность к соглашению с США о региональном консорциуме по обогащению урана, при условии его размещения на иранской территории.

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    9 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    В ХАМАС назвали захват яхты Madleen государственным терроризмом

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержание израильскими военными яхты Madleen с экоактивисткой Гретой Тунберг вызвало резкое осуждение со стороны движения ХАМАС, назвавшего произошедшее «государственным терроризмом».

    Палестинское движение ХАМАС назвало перехват яхты Madleen израильскими силами актом государственного терроризма, передает ТАСС.

    На борту судна находились экоактивисты, в том числе шведка Грета Тунберг. В заявлении ХАМАС говорится: «Перехват в море судна Madleen и предотвращение доставки символической гуманитарной помощи нашему народу, столкнувшемуся с геноцидом, является организованным государственным терроризмом, грубым нарушением норм международного права и нападением на добровольцев, действующих из гуманитарных соображений».

    Движение потребовало немедленного освобождения задержанных активистов и призвало ООН и другие международные организации публично осудить действия Израиля. ХАМАС настаивает на принятии срочных мер для прорыва блокады сектора Газа и передачи гуманитарной помощи.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке.

    Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу и назвал миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

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    10 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Захарова назвала странными заявления посла Израиля о вооружении Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявлений посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале она назвала странными заявления Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    Дипломат отметила, что МИД Израиля опроверг слова своего посла о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления Бродский делает регулярно, представляя их как факты, а не как личное мнение.

    Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.

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    10 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    МИД Ирана назвал свою дату продолжения ирано-американских переговоров

    МИД Ирана сообщил об очередном раунде переговоров с США в воскресенье

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил в Telegram-канале ведомства сообщение об очередном раунде непрямых ирано-американских переговоров в столице Омана 15 июня.

    «На основании проведенных консультаций следующий раунд непрямых переговоров Ирана и США планируется провести в следующее воскресенье в Маскате», – сказано в сообщении.

    Эта дата расходится с той, что несколькими часами ранее называл президент США Дональд Трамп, указав на то, что новый раунд переговоров с Ираном состоится 12 июня.

    Напомним, США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана.

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, Иран выразил готовность к соглашению с США о региональном консорциуме по обогащению урана, при условии его размещения на иранской территории.

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    10 июня 2025, 08:50 • Новости дня
    Тунберг и активистов с судна «Мадлин» доставили в аэропорт Бен-Гурион

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все пропалестинские активисты с судна «Мадлин», включая Грету Тунберг, были доставлены израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

    В ближайшие часы большинство из них ожидают вылет в свои страны, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы МИД Израиля отмечается: «Пассажиры "яхты для селфи" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои страны». Ведомство уточнило, что те, кто откажется подписывать документы о депортации, будут переданы судебным органам для решения вопроса о принудительном выдворении.

    В аэропорту Бен-Гурион прибывших активистов встречали консулы их государств, чтобы обеспечить им необходимую поддержку и сопровождение.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия израильских военных против судна «Мадлен», следовавшего с гуманитарной помощью в сектор Газа, Иран назвал пиратством.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    10 июня 2025, 09:40 • Новости дня
    Израиль предупредил хуситов о морской и воздушной блокаде

    Министр обороны Израиля Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории еврейского государства.

    В своем заявлении Кац сообщил: «Мы предупредили террористическую организацию хуситов, что если они продолжат обстреливать Израиль, то столкнутся с мощным ответом и морской и воздушной блокадой», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что любые дальнейшие атаки встретят ответные действия со стороны Израиля. Хуситы регулярно наносят ракетные и беспилотные удары в сторону Израиля с начала вспышки конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене вместе со всеми самолетами. Израиль пригрозил нанести семикратный удар в ответ на атаку на аэропорт имени Бен-Гуриона. После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, выпущенной с территории Йемена.

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    Какой рубль комфортен для России

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль – не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении

    «Главный мафиози», «главные педофилы» – все эти грязные эпитеты и оскорбления звучат сейчас из уст представителей семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его самого в адрес высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Пашинян требует свергнуть действующего католикоса и избрать нового. Перед нами невиданный во всей армянской истории скандал. Как он возник и чего добивается Пашинян? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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