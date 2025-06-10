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    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Информационные технологии могут стать идеологией будущего

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

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    10 июня 2025, 01:18 • Новости дня

    МИД Ирана назвал свою дату продолжения ирано-американских переговоров

    МИД Ирана сообщил об очередном раунде переговоров с США в воскресенье

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил в Telegram-канале ведомства сообщение об очередном раунде непрямых ирано-американских переговоров в столице Омана 15 июня.

    «На основании проведенных консультаций следующий раунд непрямых переговоров Ирана и США планируется провести в следующее воскресенье в Маскате», – сказано в сообщении.

    Эта дата расходится с той, что несколькими часами ранее называл президент США Дональд Трамп, указав на то, что новый раунд переговоров с Ираном состоится 12 июня.

    Напомним, США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана.

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, Иран выразил готовность к соглашению с США о региональном консорциуме по обогащению урана, при условии его размещения на иранской территории.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    8 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    The Washington Post заявила о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт между предпринимателем Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом в апреле перерос в драку в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на экс-советника президента США Стивена Бэннона.

    По словам Бэннона, драка произошла после того, как в споре между Маском и Бессентом о кандидате на пост главы Налоговой службы президент США поддержал выбор Бессента, пишет Washington Post.

    После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В частности, Бессент назвал Маска «мошенником». Тот толкнул Бессента плечом в грудь, «как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, заявил Бэннон.

    Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся. Маска выдворили из Западного крыла. По словам Бэннона, когда глава американского государства Дональд Трамп узнал о случившемся, то сказал: «Это уже слишком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Трампа Бэннон в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня
    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

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    7 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается, что визит Мерца в Вашингтон напомнил поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом. Такой образ был использован автором материала для ироничной характеристики поездки главы немецкого правительства, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что целью визита Мерца было восстановление статуса Германии как надежного собеседника для американской администрации. Автор подчеркивает, что Мерц хотел добиться возвращения доверия со стороны Трампа.

    По итогам переговоров в Вашингтоне прошла 45-минутная совместная пресс-конференция. Во время мероприятия Мерцу был задан только один вопрос, после чего он большую часть времени слушал монолог главы Белого дома.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что Мерц в ходе переговоров с Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал.

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    8 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист Межуев: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу необходимо показать готовность к применению силы в отношении протестующих из Лос-Анджелеса. В противном случае Демпартия может использовать новый потенциал общественного недовольства для раскачивания власти республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания иммиграционной полиции, однако их причина гораздо глубже. Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент понимает серьезность происходящего. Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – заключил Межуев.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсести Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелес должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретарь администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    Коментарии (5)
    8 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    Трамп признал разрыв дружбы с Маском
    Трамп признал разрыв дружбы с Маском
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с предпринимателем Илоном Маском подошла к концу.

    Трампа спросили, можно ли говорить о завершении его хороших отношений с Маском. Президент США ответил: «Я бы предположил, что это так». Глава американского государства также заявил, что не желает восстанавливать дружбу с Маском, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, поводом для конфликта стала инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»), против которой резко высказался Маск. Они вступили в интернет-перепалку, которая переросла во взаимные угрозы и оскорбления.


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    7 июня 2025, 05:46 • Новости дня
    NYT заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками

    NYT заявила о попытке Трампа объяснить «сумасшедшее» поведение Маска наркотиками

    NYT заявила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с наркотиками
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп считает, что «сумасшедшее» поведение предпринимателя Илона Маска связано с употреблением наркотиков, пишет New York Times.

    В конце мая New York Times опубликовала материал, в котором заявлялось, что Маск якобы стал чаще употреблять наркотики, когда сблизился с Трампом. Сам Маск тогда публично опроверг обвинения в злоупотреблении кетамином и назвал публикацию недостоверной, передает РИА «Новости».

    По версии NYT, Трамп, которого «ознакомили с материалом New York Times», в последние сутки якобы «говорил своим помощникам, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противники Маска из числа республиканцев назвали его «ненадежным человеком, злоупотреблявшим в прошлом наркотиками». Wall Street Journal заявляла, что Маск принимает кетамин. В 2018 году Маск, как сообщалось, курил марихуану в эфире комедийного шоу на YouTube.

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    9 июня 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп стал героем мемов после того, как споткнулся на трапе самолета

    Трамп споткнулся на трапе Air Force One, как когда-то предшественник Байден

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в прямом смысле пошел по стопам своего предшественника Джо Байдена и оступился на трапе самолета Air Force One. При этом следовавший за ним госсекретарь Марко Рубио тоже оступился на ступенях трапа.

    Трамп оступился на трапе самолета в Нью-Джерси, когда его левая нога соскользнул со ступени, так что ему пришлось коснуться пола пальцами левой руки, чтобы сохранить равновесие.

    Это случилось по пути в Кэмп-Дэвид после того, как в беседе с журналистами в Хагерстауне, штат Мэриленд, его спросили, готов ли он применить Закон о восстании в ответ на протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, пишет Inependent.

    «Зависит от того, будет восстание или нет», – сказал Трамп.

    На вопрос, разместит ли он войска, даже не ссылаясь на Закон о восстании, Трамп ответил, что войска буду повсюду. «Мы не позволим, чтобы это случилось с нашей страной. Мы не позволим, чтобы наша страна была разорвана на части, как это было при Байдене», – добавил он.

    Трамп часто высмеивал бывшего президента Байдена за ошибки, которые тот допускал во время своего пребывания у власти. На этот раз именно Трамп столкнулся с насмешками пользователей социальных сетей.

    «Я удивлен, что он не заменил эти лестницы каким-нибудь переносным эскалатором, – написал Р.К. Хаффман.

    «Пора оснастить старика Трампа инвалидной коляской», – сказал Рон Филипковски.

    «Когда Джо Байден делал что-то подобное, телеканал Fox прокручивал ролики снова и снова, как будто это было так же важно, как высадка на Луну», – отметил журналист Аарон Рупар.

    Летом 2023 года Трамп высмеял Байдена за то, что тот упал на церемонии вручения дипломов в академии ВВС в Колорадо. Он сказал, что выпускников «не вдохновило» то, как тогдашний президент упал на мешок с песком.

    «Я надеюсь, он не пострадал. Очень надеюсь, он не пострадал... Вы же этого не хотите», – сказал Трамп во время предвыборного мероприятия в Айове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Иммиграционная полиция США провела рейд в Лос-Анджелесе, который перерос в стычки с протестующими. Трамп отметил успех Нацгвардии США в восстановлении порядка после двух дней столкновений и подверг критике местные власти.

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    9 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии объявил о намерении подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил об иске против президента США Дональда Трампа на фоне решения о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

    Поводом для иска Ньюсома стало решение Трампа направить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов, передает ТАСС.

    «Он (Дональд Трамп) разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Мы подаем на него в суд», написал Ньюсом в социальной сети X  (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам губернатора, решение Трампа касается нескольких штатов и нарушает полномочия местных властей. Ньюсом подчеркнул, что действия Белого дома вызывают опасения относительно соблюдения прав и свобод граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии. В ходе протестных акций против миграционной политики США в центре города зафиксировали случаи мародерства в магазинах. Власти Глендейла в Лос-Анджелесе решили не предоставлять полицейские объекты для содержания задержанных мигрантов на время беспорядков.

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    7 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Washington Post заявила, что Трамп называл Маска «закоренелым наркоманом»

    Washington Post: Трамп назвал Маска «закоренелым наркоманом»

    Washington Post заявила, что Трамп называл Маска «закоренелым наркоманом»
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп называл предпринимателя Илона Маска «закоренелым наркоманом», пишет Washington Post.

    После публичного конфликта Трамп обсуждал Маска во многих телефонных разговорах. В одном из них Трамп назвал Маска «закоренелым наркоманом». Представители Белого дома заявили, что беспокойство Трампа по поводу употребления Маском наркотиков, отчасти вызванное сообщениями СМИ, стало одним из факторов, которые привели к конфликту, пишет Washington Post.

    Напомним, между Трампом и Маском произошел конфликт, поводом для которого стала инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях. Маск назвал новый закон «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Как сообщала New York Times, Трамп считает, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с употреблением наркотиков.

    Противники Маска из числа республиканцев назвали его «ненадежным человеком, злоупотреблявшим в прошлом наркотиками». Wall Street Journal заявляла, что Маск принимает кетамин. В 2018 году Маск, как сообщалось, курил марихуану в эфире комедийного шоу на YouTube.

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    8 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Нацгвардию за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После двух дней столкновений и насилия в Лос-Анджелесе, Дональд Трамп отметил успех Нацгвардии США в восстановлении порядка и подверг критике местные власти.

    Нацгвардии США удалось подавить массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС. Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор Ньюсом и мэр Басс, как обычно, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу».

    Также Трамп объявил о запрете ношения масок на будущих протестах, отметив, что власти будут пресекать попытки граждан скрывать лица, но не уточнил механизм контроля за исполнением этого запрета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Иммиграционная полиция США провела рейд в Лос-Анджелесе, который перерос в стычки с протестующими.

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    8 июня 2025, 00:35 • Новости дня
    Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты демонстрируют повышенную заинтересованность в заключении договоренности с Ираном по ядерной программе, при этом Москва считает неприемлемыми возможные удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

    «Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

    По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

    Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

    Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

    «В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.

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    7 июня 2025, 20:51 • Новости дня
    Трамп пригрозил Маску последствиями за возможную поддержку демократов

    Трамп пообещал «серьезные последствия» Маску за поддержку демпартии США

    Tекст: Вера Басилая

    Бизнесмен Илон Маск может столкнуться с «серьезными последствиями», если окажет финансовую поддержку демократам, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможных «серьезных последствиях» для предпринимателя Илона Маска в случае, если тот предоставит финансовую поддержку кандидатам от Демократической партии, выступающим против республиканского проекта бюджета, передает ТАСС. Трамп сообщил об этом в телефонном интервью телеканалу NBC News.

    По словам американского лидера, Маску «придется заплатить» в случае поддержки демократов, однако он не стал уточнять, какие конкретные меры могут быть приняты.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление из-за разногласий между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал конфликт между Маском и Трампом внутрипартийным спектаклем.

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    9 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Вэнс назвал безумием траты США на Украину при Байдене

    Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за неразумную трату денег на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс распритиковал политику бывшего американского лидера Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатических усилий в конфликте на Украине.

    «При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 млрд долларов, но президент США никогда не пытался заставить Киев  дипломатически урегулировать вопрос», – цитирует ТАСС Вэнса в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

    По словам Вэнса, нынешняя администрация США пытается найти дипломатические  пути урегулирования конфликта на Украине, но даже если этого не получится, стоило бы попробовать, ведь если удастся достичь результата, это спасет многие жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в мае выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства и отметив рост вызовов со стороны Китая и России.

    При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

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    9 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Украинский боксер Усик пригласил Трампа в гости на неделю

    Украинский боксер Усик пригласил Трампа пожить в его доме неделю

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский боксер Александр Усик направил американскому президенту Дональду Трампу приглашение в гости, чтобы глава Белого дома побывал на Украине и глубже понял ситуацию, которую он пытается урегулировать.

    «Я советую американскому президенту Дональду Трампу поехать на Украину и пожить в моем доме одну неделю, только одну неделю», – приводит Independent cлова Усика.

    Боксер Усик уверен, что за неделю американский лидер сможет понять ситуацию, в урегулировании которой он принимает участие. А делает боксер это потому, что ему не все равно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины, подчеркнув, что исключений быть не должно.

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