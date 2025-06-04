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Axios заявил о готовности Ирана к сделке с США по урану при одном условии
Axios заявил о согласии Тегерана на консорциум по обогащению урана в Иране
Иран выразил готовность к соглашению с США о региональном консорциуме по обогащению урана, при условии его размещения на иранской территории, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Источник Axios заявил, что проект «определенно будет обречен на провал», если консорциум захотят создать за пределами страны, передает РИА «Новости».
«Иран готов заключить ядерную сделку с США на основе идеи создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что он будет находиться на иранской территории», – сообщает Axios.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщал, что США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана
Axios также заявлял о готовности США разрешить Ирану «ограниченное обогащение урана» в «течение периода, продолжительность которого предстоит определить». Согласно данным портала, речь идет об обогащении на уровне 3%.
Однако в госдепартаменте США опровергли сообщения о возможности для Ирана продолжать обогащение урана, передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы Тэмми Брюс заявила: «Президент ясно дал понять, и это его последнее слово. Обогащения урана не будет. Если вы видите сообщения (о возможности обогащения урана) – они неверны».