Axios заявил о готовности Ирана к сделке с США по урану при одном условии

Axios заявил о согласии Тегерана на консорциум по обогащению урана в Иране

Tекст: Антон Антонов

Источник Axios заявил, что проект «определенно будет обречен на провал», если консорциум захотят создать за пределами страны, передает РИА «Новости».

«Иран готов заключить ядерную сделку с США на основе идеи создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что он будет находиться на иранской территории», – сообщает Axios.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщал, что США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана

Axios также заявлял о готовности США разрешить Ирану «ограниченное обогащение урана» в «течение периода, продолжительность которого предстоит определить». Согласно данным портала, речь идет об обогащении на уровне 3%.

Однако в госдепартаменте США опровергли сообщения о возможности для Ирана продолжать обогащение урана, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы Тэмми Брюс заявила: «Президент ясно дал понять, и это его последнее слово. Обогащения урана не будет. Если вы видите сообщения (о возможности обогащения урана) – они неверны».