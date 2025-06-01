США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

Tекст: Ирма Каплан

«Одна из идей, выдвинутая Оманом и принятая США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США», – приводит Axios данные из документа, который передал спецпосланник США Стив Уиткофф.

Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана, чего добиваются власти США, а также вариант признания права Ирана на обогащение урана в обмен на полный отказ от этой деятельности. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран и не подпишет соглашение без такой оговорки.

Инициатива стала итогом пятого раунда переговоров в Риме между США и Ираном на прошлой неделе. Письменное предложение было запрошено иранской стороной после устного обсуждения на предыдущих встречах. Министр иностранных дел Омана передал предложение главе МИД Ирана в ходе визита в Тегеран.

МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%, и пока не дал удовлетворительных ответов по ряду незаявленных ядерных объектов. Официальные лица США настаивают на необходимости согласовать базовые принципов сделки с последующей детализацией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, кроме того, Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.