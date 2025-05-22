Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
Иран отверг требование отказаться от обогащения урана
Тегеран не согласится на новые договоренности с США, если Вашингтон потребует отказаться от обогащения урана для мирных целей, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Я могу совершенно отчетливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома», – приводит слова Аракчи РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.
Аракчи отметил, что Тегеран готов разрешить больший международный контроль над ядерной деятельностью страны для укрепления доверия и прозрачности. Он отметил, что если бы у Ирана была цель создать ядерное оружие, оно уже было бы у страны, поскольку технические возможности имеются.
По словам иранского министра, сейчас переговоры с США вышли на критически важный этап: «Если нам удастся его преодолеть подходящим для Ирана образом, все остальное пойдет легко». Следующий раунд обсуждений назначен на пятницу в Риме.
Аракчи также добавил, что возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), срок действия которого истекает в октябре, не будет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о сотрудничестве с Ираном в области мирного использования атомной энергетики, если Тегеран откажется от обогащения урана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения в эффективности переговоров с США и назвал требование полностью прекратить обогащение урана ошибкой.