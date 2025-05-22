Иран отверг требование отказаться от обогащения урана

Tекст: Антон Антонов

«Я могу совершенно отчетливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома», – приводит слова Аракчи РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

Аракчи отметил, что Тегеран готов разрешить больший международный контроль над ядерной деятельностью страны для укрепления доверия и прозрачности. Он отметил, что если бы у Ирана была цель создать ядерное оружие, оно уже было бы у страны, поскольку технические возможности имеются.

По словам иранского министра, сейчас переговоры с США вышли на критически важный этап: «Если нам удастся его преодолеть подходящим для Ирана образом, все остальное пойдет легко». Следующий раунд обсуждений назначен на пятницу в Риме.

Аракчи также добавил, что возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), срок действия которого истекает в октябре, не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о сотрудничестве с Ираном в области мирного использования атомной энергетики, если Тегеран откажется от обогащения урана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения в эффективности переговоров с США и назвал требование полностью прекратить обогащение урана ошибкой.