Рубио рассказал о готовности США к сотрудничеству с Ираном

США выразили готовность сотрудничать с Ираном по атомной энергетике

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио озвучил позицию Вашингтона на слушаниях в Сенате. По его словам, Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о сотрудничестве с Ираном в области мирного использования атомной энергетики, если Тегеран откажется от обогащения урана.

Рубио отметил: «Я думаю, что если это предотвратит появление у них ядерного оружия, то это будет в наших национальных интересах». Он пояснил, что США могут согласиться на сотрудничество в рамках Соглашения 123, если иранская сторона демонтирует мощности по обогащению урана или примет другие эквивалентные меры, позволяющие иметь гражданскую ядерную программу без возможности обогащения.

Соглашение 123 определяет необходимые юридические рамки для сотрудничества США с другими странами по вопросам мирного атома, при этом партнеры должны выполнять жесткие требования по нераспространению ядерного оружия. Такие соглашения уже заключены с 49 странами, Международным агентством по атомной энергии и Тайванем.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее выразил сомнения в эффективности переговоров с США и заявил, что требование полностью прекратить обогащение урана является ошибкой.

Тем временем власти Ирана готовы обсуждать ограничение уровня и объема обогащения только при снятии санкций, но не намерены отказываться от права на мирную ядерную программу. США и Иран уже провели четыре раунда переговоров с участием Омана и готовятся к пятому раунду в Риме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие недели США могут начать военные действия против Ирана. Вашингтон готовится к возможному удару по иранским объектам. Иран способен ответить собственными военными возможностями на агрессию со стороны США.

Любой крупный конфликт между США и Ираном несет серьезные риски для безопасности России и мировой стабильности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения в успехе переговоров с США по ядерной программе.