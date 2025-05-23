Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Иран пригрозил США повторением Вьетнама и Афганистана
Власти Ирана предупредили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, сравнив их с прошлым военным опытом США.
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с заявлением, в котором пригрозил США возможностью повторения сценариев, подобных войнам во Вьетнаме и Афганистане, передает РИА «Новости».
В заявлении, опубликованном агентством IRNA, отмечается: «Безобразия США в регионе в любом случае обернутся для них новым Вьетнамом или Афганистаном». Генштаб также подчеркнул готовность ответить на любые угрозы или ошибочные действия со стороны Вашингтона на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран остается серьезной угрозой для страны. КСИР пообещал дать сокрушительный ответ Израилю в случае атаки на ядерные объекты Ирана. Нефть подорожала на 1,5% на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке.