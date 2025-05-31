Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
МАГАТЭ: Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%
За три месяца Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, более чем в три раза – с 133,8 до 408,6 килограмма.
МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество с международным агентством «менее чем удовлетворительным», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В докладе подчеркивается: «Иран ускорил производство высокообогащенного урана в последние месяцы», при этом уровень обеспокоенности агентства вырос из-за увеличения запасов урана до 60% с февраля по середину мая. Представители агентства особо отметили, что Иран продолжает наращивать свои резервы и остается единственным неядерным государством, обогащающим уран до столь высокого уровня.
По данным на 17 мая, объем урана, обогащенного до 60%, составил 408,6 килограмма, что существенно превышает февральский показатель, составлявший 133,8 килограмма. МАГАТЭ также выразило недовольство отсутствием взаимодействия со стороны Тегерана по поводу необъясненных ядерных материалов, найденных на незадекларированных иранских объектах, отмечая отсутствие прогресса в разрешении этих вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, сравнив их с прошлым военным опытом США. Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.