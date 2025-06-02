Axios заявил о готовности США разрешить Ирану «ограниченное обогащение урана»

Tекст: Антон Антонов

По данным Axios, Вашингтон направил Тегерану предложения, предусматривающие возможность «ограниченного обогащения урана на низком уровне» в «течение периода, продолжительность которого предстоит определить», передает ТАСС.

При этом США публично настаивали на полном отказе Ирана от обогащения урана. Новые предложения США демонстрируют «намного больше гибкости», отмечает Axios.

Согласно данным портала, новая американская позиция позволяет Ирану осуществлять обогащение урана на уровне 3%. Однако Тегеран должен будет демонтировать ключевую инфраструктуру для конверсии и переработки урана, прекратить разработку газовых центрифуг и взять обязательство не строить новые объекты для обогащения.

Работа подземных объектов будет приостановлена на согласованный сторонами срок, а на наземных предприятиях допускается временное производство ядерного топлива по стандартам МАГАТЭ.

В Белом доме не стали опровергать информацию портала, отметив лишь, что подробности предложений не будут комментироваться публично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках нового предложения также планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный США через посредничество Омана.