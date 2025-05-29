Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Лидеры Персидского залива выступили против ударов по Ирану
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия осудили возможные удары по Ирану
Руководители трех крупнейших государств Персидского залива выразили опасения из-за угрозы удара по ядерным объектам Ирана и поддержали дипломатические переговоры.
Лидеры Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана во время встреч с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios. По данным портала, руководители стран призвали Трампа продолжать добиваться новой ядерной сделки и выразили обеспокоенность риском ответных ударов со стороны Ирана по их территориям, где размещены американские военные базы.
Эмир Катара особо отметил, что в случае атаки по Ирану страны Персидского залива понесут наибольшие потери. Саудовская Аравия и Катар выразили тревогу по поводу возможного удара Израиля, а власти ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое решение конфликта было бы наилучшим исходом. Лидеры трех государств также поддержали усилия Трампа по проведению переговоров с Тегераном.
Ранее президент США заявил, что предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры по ядерной программе. В то же время, по данным CNN, Израиль в последние месяцы рассматривает возможность военного удара по иранской ядерной инфраструктуре, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки.
На прошлой неделе в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана. По итогам раунда участники отметили «определенный, но не окончательный прогресс» и выразили надежду на достижение договоренностей в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о готовности к атаке на ядерные объекты Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что создание регионального ядерного консорциума не рассматривается как альтернатива национальной программе обогащения урана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не согласится на новые договоренности с США при условии отказа от обогащения урана для мирных целей.