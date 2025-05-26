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В Иране заявили, что создание ядерного консорциума не заставит свернуть процесс обогащения урана
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что исламская республика не рассматривает создание регионального ядерного консорциума как альтернативу национальному обогащению урана.
По его слоавм, Иран не рассматривает создание ближневосточного ядерного консорциума как альтернативу собственному процессу обогащения урана, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Багаи заявил на пресс-конференции, что инициатива по совместному использованию ядерной энергии странами региона не может заменить национальную программу по обогащению урана.
Багаи подчеркнул: «Что касается обогащения и так называемого консорциума. Мы знаем, что страны [Ближневосточного] региона хотят активнее использовать ядерную энергию. Мы будем поддерживать любой процесс по участию стран региона в обогащении и производстве топлива, необходимого для мирных ядерных проектов. Но эта инициатива никоим образом не может заменить собой процесс обогащения урана внутри Ирана».
Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана предупредили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям и сравнили их с прошлым военным опытом США. Иран отверг требование отказаться от обогащения урана.