Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова
Bild: Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова
Минувшей ночью в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz, пишет газета Bild.
Злоумышленники бросили несколько коктейлей Молотова на площадку перед головным офисом предприятия, сообщает Bild, передает ТАСС.
Полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались граждане Болгарии – 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Баварское ведомство по уголовным делам предполагает, что нападение имеет политическую подоплеку.
Около полуночи очевидец заметил, как из автомобиля бросают зажигательные смеси, и немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители оперативно потушили возгорание. Известно, что компания Rohde & Schwarz занимается производством защищенных систем связи для бундесвера.
Ранее экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.
В августе немецкие правоохранители арестовали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на военном заводе в Баварии.
В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний.