Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Мурманский губернатор призвал Норвегию «не будить русского медведя»
Чибис посоветовал Норвегии «не будить русского медведя» после ареста судна
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предостерег Норвегию от необдуманных действий после задержания российского судна на Шпицбергене.
Чибис отреагировал на задержание российского судна «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген, передает ТАСС.
«Ситуация бредовая. И мне кажется, зря наши коллеги, соседи из Норвегии так себя ведут, потому что, как сказать, не будите русского медведя. Нам точно есть, как за себя постоять, с учетом в том числе нашего Краснознаменного Северного флота. Не надо так делать», – заявил глава региона.
Политик выразил надежду на успешное разрешение инцидента по дипломатическим каналам. Он также добавил, что попытки некоторых европейских чиновников вытеснить Россию со Шпицбергена обречены на провал.
Напомним, российские дипломаты потребовали от Норвегии освободить задержанное на Шпицбергене судно «Профессор Молчанов».
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