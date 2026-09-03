Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Польша ограничила воздушное движение на востоке страны для работы ПВО
Польские военные ввели временные ограничения на полеты в восточной части страны для обеспечения безопасности и работы систем противовоздушной обороны.
Оперативное командование вооруженных сил Польши ограничило воздушное движение в восточной части страны на высоте до трех километров с 10 сентября по 9 декабря 2026 года, передает РИА «Новости».
«По запросу оперативного командующего вооруженными силами Польши в целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства в контексте продолжающегося конфликта на Украине Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) опубликовало уведомление NOTAM о введении временной зоны ограниченного доступа EPR134 в Восточной Польше», – говорится в сообщении военного ведомства.
Ограничения затронут воздушное пространство от уровня земли до эшелона FL95, что не повлияет на пассажирские лайнеры, летящие на больших высотах. В командовании подчеркнули, что такие меры обеспечат системам ПВО свободу действий для реагирования на угрозы с минимальным влиянием на гражданскую авиацию.
В конце июля польские военные подняли в воздух истребители на фоне активности российской дальней авиации.
Весной вооруженные силы республики организовали в восточной части государства плановые тренировки систем ПВО.
В прошлом году Варшава уже вводила аналогичные ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной.