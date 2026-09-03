Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

Россия предлагает Китаю новую силу Еще не построенный газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» меняет название. Президент Владимир Путин дал ему имя «Сила Байкала», заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Более того, он заявил о готовности переходить к строительству газопровода. Что означает смена названия и что же Россия собирается строить без коммерческого контракта с Китаем? Подробности Перейти в раздел

Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности Перейти в раздел

В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности Перейти в раздел

ГУР и СБУ доказали русскость Киева Русский язык на Украине продолжает использоваться не только в быту, но и в самых разных сферах общественной жизни. На нем общаются в домовых и школьных чатах, говорят в театрах, а сотрудники спецслужб переговариваются на русском даже во время перестрелки в Киеве. В защиту русской речи громко выступила и известная украинская певица Настя Каменских. Почему, несмотря на многолетнюю политику украинизации, русский язык продолжает сохранять позиции на Украине – и особенно в Киеве? Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел

СБУ против ГУР. Чья возьмет? Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался? Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

США возобновили войну удачно для России Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев. Перейти в раздел