Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Россия потребовала от Норвегии выполнения обязательств по договору о Шпицбергене
Российские дипломаты потребовали от Норвегии освободить задержанное на Шпицбергене судно «Профессор Молчанов» и обеспечить безопасность его пассажиров, включая несовершеннолетних, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
Корчунов заявил о необходимости соблюдения Норвегией условий соглашения 1920 года, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул недопустимость использования архипелага для давления в сторонних конфликтах.
«Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года, включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах», – отметил он.
Российская сторона поддерживает постоянный контакт с норвежскими властями и губернатором Шпицбергена по поводу ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Москва настаивает на немедленном освобождении корабля и обеспечении безопасности всех находящихся на борту.
Экипажу и пассажирам, среди которых есть несовершеннолетние, оказывается необходимая помощь в российском поселке Баренцбург. Ранее губернатор Шпицбергена сообщил об аресте судна по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Корабль выполнял регулярные рейсы на архипелаг с июня 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил о непричастности официального Осло к данному инциденту.