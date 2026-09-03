Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Airbus приостановила поставки самолетов A330neo из-за производственного брака
Bloomberg: Airbus выявила проблемы при производстве самолетов A330neo
Европейская авиастроительная корпорация Airbus выявила нарушения качества сборки горизонтальных стабилизаторов самолетов A330neo, что привело к практически полной остановке поставок лайнеров на протяжении трех месяцев, пишет Bloomberg.
«Проблема касается горизонтального стабилизатора, что вынуждает компанию проводить проверку самолетов в ходе производственного процесса и замедляет ежемесячные поставки», – пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Airbus, передает РИА «Новости».
Основная причина технической неисправности уже установлена, процесс передачи воздушных судов заказчикам возобновился. В июне и июле клиенты не получили ни одной машины, а в августе тайваньской Starlux Airlines отправили лишь один борт.
Дефектные хвостовые элементы собираются на испанском предприятии в Хетафе. Тысячи сотрудников этого завода уже несколько недель проводят забастовку. Модель A330neo представляет собой модернизированную версию широкофюзеляжного самолета с новыми двигателями и усовершенствованным крылом.
Напомним, европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета.
Ранее производитель устранил уязвимость программного обеспечения у почти шести тысяч лайнеров серии A320.
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways отменила десятки рейсов из-за неисправности в двигателях самолетов Airbus A350.