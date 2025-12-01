Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Airbus устранил уязвимость из-за солнечного излучения на почти 6 тыс. A320
Европейский концерн Airbus обновил программное обеспечение после обнаружения воздействия солнечного излучения на системы управления у почти 6 тыс. самолетов A320.
Европейский авиастроительный концерн Airbus устранил уязвимость программного обеспечения, которая возникла из-за воздействия солнечного излучения почти на 6 тыс. лайнеров серии A320, передает ТАСС.
Согласно заявлению компании, многочисленные борта уже получили необходимые модификации и продолжают работу.
В Airbus подчеркнули, что «из примерно 6 тыс. потенциально затронутых этой проблемой самолетов подавляющее большинство уже получили необходимые модификации. Мы работаем с нашими клиентами-авиакомпаниями, чтобы помочь с обновлением менее чем 100 оставшихся самолетов, чтобы обеспечить их возвращение в эксплуатацию».
В ноябре компания сообщала о выявлении влияния солнечного излучения на критически важные данные для управления полетами. Тогда было выпущено экстренное обновление программного обеспечения для всей серии A320.
Российские авиавласти уточнили, что программа обновлений не затрагивает A320, находящиеся в эксплуатации у российских перевозчиков. Этот вывод основан на первичном анализе директивы Airbus, представленной Росавиацией.
Напомним, ранее компания Airbus объявила об отзыве половины самолетов семейства A320.
Самолет папы римского A320 оказался среди данной проблемной серии.