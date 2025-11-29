Airbus объявил об отзыве половины самолетов семейства A320

Корпорация Airbus объявила об отзыве самолетов семейства A320

Tекст: Катерина Туманова

«Анализ недавнего происшествия с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может привести к повреждению данных, критически важных для функционирования систем управления полетом. В связи с этим Airbus выявила значительное количество самолетов семейства A320, находящихся в эксплуатации в настоящее время, на которые это может повлиять», – сказано в сообщении компании.

Airbus заявила о сотрудничестве с представителями руководства авиакомпаний для передачи операторам информации о необходимости внедрения доступного ПО.

«Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе авиахабов для пассажиров и клиентов. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и будем тесно сотрудничать с операторами, ради сохранения безопасности как главного приоритета», – пообещали в Airbus.

По данным Reuters, компания намерена отозвать для обновлений порядка 6 тыс. авиалайнеров, что составит около половины самолетов по всему миру.

«В то время, когда Airbus рассылал свой бюллетень более чем 350 эксплуатантам самолетов, в воздухе находилось около 3 тыс. самолетов семейства A320», – отметили в агентстве.

Исправление в основном связано с возвратом к более раннему программному обеспечению и является относительно простым, но должно быть выполнено до того, как самолеты снова смогут летать, говорится в бюллетене для авиакомпаний, с которым ознакомилось агентство.

По словам источников в отрасли, отзыв примерно двух третей самолетов теоретически приведет к кратковременному приостановлению полетов. Тем не менее, это происходит в то время, когда авиаремонтные мастерские уже перегружены работами по техобслуживанию, поскольку работа сотен самолетов Airbus была приостановлена из-за длительного ожидания отдельных ремонтов двигателей или проверок.

Отрасль также сталкивается с нехваткой рабочей силы. Как сообщил Reuters высокопоставленный источник в авиационной отрасли, планирование ремонтных работ в период, когда спрос высок, а авиапарки уже сталкиваются с задержками в обслуживании, как ожидается, станет серьезной проблемой.

Напомним, катализатором решения в авиакорпорации стал инцидент 30 октября, когда летевший из Канкуна в Ньюарк лайнер A320 потерял высоту и аварийно приземлился во Флориде.

