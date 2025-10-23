Airbus, Leonardo и Thales объявили о создании космической компании

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Airbus, Leonardo и Thales создали совместную космическую компанию
Три ведущие европейские компании Airbus, Leonardo и Thales договорились объединить свои ресурсы для создания новой структуры, специализирующейся на производстве спутников и космических систем.
Европейские компании Airbus, Leonardo и Thales объявили о создании совместной космической компании, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Airbus, говорится: «Airbus, Leonardo и Thales подписали меморандум о взаимопонимании по объединению их возможностей в сфере космоса для создания новой компании».
Новая структура будет объединять экспертизу трех компаний в производстве спутников, космических систем и различных услуг, связанных с освоением космоса. Ожидается, что такое партнерство усилит позиции европейского сектора в международной космической отрасли.
В документе подчеркивается, что объединение позволит эффективнее использовать технологические и производственные ресурсы Airbus, Leonardo и Thales, а также ускорит реализацию инновационных космических проектов.
Накануне сообщалось, что европейские компании готовят слияние космических подразделений для создания конкурента SpaceX, при этом совокупный доход превысит 6,5 млрд евро.
Европейское космическое агентство намерено выбрать подрядчиков для создания многоразовой ракеты-носителя уже к ноябрю, чтобы сократить отставание от SpaceX.
Между тем Airbus удвоил мощности по сборке самолетов A320 в Китае.