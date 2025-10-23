Airbus, Leonardo и Thales объявили о создании космической компании

Airbus, Leonardo и Thales создали совместную космическую компанию

Tекст: Мария Иванова

Европейские компании Airbus, Leonardo и Thales объявили о создании совместной космической компании, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Airbus, говорится: «Airbus, Leonardo и Thales подписали меморандум о взаимопонимании по объединению их возможностей в сфере космоса для создания новой компании».

Новая структура будет объединять экспертизу трех компаний в производстве спутников, космических систем и различных услуг, связанных с освоением космоса. Ожидается, что такое партнерство усилит позиции европейского сектора в международной космической отрасли.

В документе подчеркивается, что объединение позволит эффективнее использовать технологические и производственные ресурсы Airbus, Leonardo и Thales, а также ускорит реализацию инновационных космических проектов.

Накануне сообщалось, что европейские компании готовят слияние космических подразделений для создания конкурента SpaceX, при этом совокупный доход превысит 6,5 млрд евро.

Европейское космическое агентство намерено выбрать подрядчиков для создания многоразовой ракеты-носителя уже к ноябрю, чтобы сократить отставание от SpaceX.



Между тем Airbus удвоил мощности по сборке самолетов A320 в Китае.