FT сообщила о желании ЕС создать конкурента SpaceX
Европейские компании готовят слияние космических подразделений, чтобы создать сильного европейского конкурента американской SpaceX, совокупный доход превысит 6,5 млрд евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Европейская авиастроительная корпорация Airbus, итальянский концерн Leonardo и французская оборонная компания Thales близки к соглашению о слиянии своих космических подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Совет директоров Leonardo во вторник одобрил предложенную структуру, став последним из участников сделки, кто поддержал проект. Объявление о создании новой группы ожидается в ближайшее время, хотя некоторые технические детали пока остаются неурегулированными.
По информации издания, Airbus получит 35% в объединенной структуре, а Thales и Leonardo – по 32,5%. Airbus также рассчитывает на компенсацию от партнеров за ограничение своей доли, несмотря на то, что компания обеспечивает около половины совокупного оборота.
Новая компания будет объединять почти 30 производственных площадок по всей Европе и трудоустроит более 25 тыс. сотрудников. Годовой доход объединенного предприятия составит примерно 6,5 млрд евро.
В Leonardo отказались комментировать детали сделки. В Airbus подтвердили, что идут конструктивные переговоры. В Thales заявили, что соглашение пока не достигнуто и любые комментарии преждевременны. Переговоры длились более года из-за разногласий по управлению и распределению акций. Окончательное одобрение в Еврокомиссии еще не получено, но регулятор открыт к созданию более конкурентоспособной европейской компании.
