Глава МО Бельгии: Проект евроистребителя шестого поколения проваливается

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что проект SCAF по созданию боевого самолета ЕС шестого поколения идет плохо из-за разногласий, передает РИА «Новости».

«Система воздушного боя будущего» (SCAF) – франко-германо-испанский проект. Он направлен на разработку истребителя шестого поколения и интегрированной сети воздушного боя. Завершение проекта запланировано примерно к 2040 году.

Франкен подчеркнул, что Бельгия хотела бы участвовать в проекте, а не быть наблюдателем. Он прямо заявил: «На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существует разногласия между Францией, Испанией и Германией.»

Министр обороны Бельгии добавил, что неспособность стран и промышленников договориться является симптомом неспособности Европы развивать общую оборонную промышленность.

Министр также отметил, что, хотя проект не умер, заявления сторон за последние недели не предвещают ничего хорошего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители шестого поколения будут обладать определенными характеристиками. Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии. Разработка истребителя шестого поколения вбила клин между Германией и Францией.