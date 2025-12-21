При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов
Шерпа в G20 Лукаш назвала заморозку активов России на Западе воровством
В ходе встречи представителей G20 в Вашингтоне российская делегация подняла вопрос о заморозке активов, сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
«Мы как российская делегация поднимали этот вопрос», – приводит слова Лукаш РИА «Новости».
По словам представителя России, блокировка активов является не чем иным, как «воровством чистой воды».
Первая встреча представителей стран G20 прошла в Вашингтоне 15-16 декабря в рамках американского председательства. Ожидается, что саммит лидеров G20 состоится в декабре 2026 года в Майами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода.