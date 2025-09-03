Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Лавров заявил о подорванном доверии к инициаторам санкций
Лавров: Инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие
Россия в будущем не предоставит странам Запада прежние условия в торговых отношениях, режим благоприятствования в торговле для них закончился, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Отказ большинства стран коллективного Запада и прежде всего многих стран – членов Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать на нас давление, – это прискорбное решение. Как следствие, экономический урон наносится всем. Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».
Лавров подчеркнул, что после подобных действий Россия сделает необходимые выводы и изменит условия доступа к своему рынку для западных стран, «режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом».
Как отметил министр, Москва остается открытой к взаимодействию со всеми внешними партнерами, если оно строится на принципах уважения интересов и взаимной выгоды.
«Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава МИД отметил, что в мире растет осознание риска санкций для любой страны, и многие государства Глобального Юга и Востока снижают зависимость от исторических связей с Западом. Это проявляется в переходе на расчеты в национальных валютах, диверсификации инструментов трансграничных платежей, создании новых транспортных коридоров и формировании защищенных производственно-сбытовых цепочек.
По оценке Лаврова, такие перемены формируют новую атмосферу в международной торговле и являются ответом на попытки отдельных стран препятствовать реализации права на развитие для всех государств. Министр заявил, что эти изменения способствуют формированию более справедливого миропорядка и укрепляют основы международного сотрудничества, заложенные в Уставе ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит Шанхайской организации сотрудничества стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. Участники саммита осудили односторонние санкции.