МВД предупредило о мошенничестве через СМС якобы от банков
МВД рекомендовало россиянам не переходить по ссылкам из СМС якобы от банков
Жителям России советуют отключать отображение текста СМС на экране заблокированного телефона и не переходить по ссылкам даже из сообщений якобы от банков, чтобы защититься от мошенников.
Россиянам рекомендуется усилить меры безопасности при работе с банковскими приложениями, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Ведомство советует не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, даже если они якобы поступили от банка, чтобы избежать опасности мошенничества.
«Отключите функцию отображения текста входящих СМС-уведомлений на экране заблокированного телефона», – отмечают в МВД.
Специалисты объясняют, что злоумышленники часто представляются сотрудниками банка и под разными предлогами – например, сообщая о «сбое в базе данных» или «начислении бонусов» – пытаются выведать у клиента данные банковской карты, коды безопасности и одноразовые пароли. Это делается с целью хищения денег со счетов.
Для безопасного использования интернет-банка рекомендуют отказаться от Face ID и отпечатка пальца для входа в банковские приложения, предпочитая сложные пароли. МВД также подчеркивает важность установки качественной антивирусной программы на мобильные устройства.
Кроме того, нельзя хранить в телефоне реквизиты карты, такие как номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код. Эксперты настоятельно советуют избегать входа в мобильный банк с чужих устройств, чтобы не подвергать свои финансовые данные риску.
