Названа причина взрыва в подмосковных Химках
МВД: Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с бытовым предметом
Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, погиб подросток, два человека госпитализированы, место происшествия оцеплено.
В МВД сообщили, что причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, передает ТАСС.
Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о происшествии в Банном переулке у дома номер один. По ее словам, на данный момент на месте работают оперативные службы, территория оцеплена.
По информации министерства здравоохранения Московской области, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что один подросток погиб до приезда скорой помощи. Два других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения региона, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.
Ранее в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб один подросток.
Еще один подросток и женщина получили ранения.