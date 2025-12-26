Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
В Роспотребнадзоре предупредили о скоропортящихся блюдах на праздничном столе
Для сохранения свежести и безопасности готовые блюда с праздничного стола нужно убирать в холодильник спустя два-три часа, а заправленные салаты – употребить быстрее, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
«Салаты без заправки из сырых и вареных овощей могут храниться до 18 часов, после заправки салаты из сырых овощей следует употребить в течение шести часов, а из вареных – в течение 12 часов, поэтому заранее готовить заправленные салаты не рекомендуется», рассказала она ТАСС.
Раева уточнила, что любые блюда при комнатной температуре не должны находиться на праздничном столе более 2-3 часов, их необходимо убрать в холодильник.
Горячие блюда не стоит хранить более 48 часов, а при большом количестве их нужно разложить по контейнерам и заморозить.
Продукты с длительным сроком хранения – консервы, бакалея, некремовые сладости, а также некоторые овощи, фрукты и корнеплоды – желательно покупать заранее и держать в прохладном месте не больше одной-двух недель.
Для замедления потери влаги фрукты рекомендуется хранить в бумажных пакетах. При этом яблоки, бананы и лук выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу соседних продуктов, поэтому их нужно хранить отдельно.
Охлажденное мясо, рыбу или птицу, если готовить их в ближайшие дни не планируется, целесообразно делить на порционные куски и замораживать, посоветовала эксперт Роспотребнадзора.