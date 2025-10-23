Airbus удвоил мощности по сборке самолетов A320 в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь на севере Китая, передает РИА «Новости». Новый производственный объект даст возможность удвоить мощности Airbus по окончательной сборке самолетов семейства A320 в Китае. В сообщении подчеркивается, что теперь на долю комплекса в Тяньцзине приходится примерно 20% всех мировых производственных мощностей компании.

На новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов самолетов, включая секции фюзеляжа и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам как в КНР, так и за рубеж. Это уже вторая подобная линия в Китае и в целом в Азии. Общая площадь объекта составляет около 300 тыс. квадратных метров, а площадь застройки достигает 130 тыс. квадратных метров. Основное здание – цех окончательной сборки – занимает 42 тыс. квадратных метров и включает 13 зданий на территории комплекса.

На этой неделе генеральный директор Airbus Гийом Фори встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао в Пекине. По словам Фори, компания полностью уверена в перспективах развития экономики Китая и отрасли гражданской авиации. «Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем», – заявил глава корпорации.

Первая линия сборки Airbus в Тяньцзине заработала в 2008 году. По данным агентства Синьхуа, с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.

