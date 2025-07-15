Airbus приступил к сборке фюзеляжей A321 в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский концерн Airbus и дочерняя компания Китайской корпорации авиационной промышленности AVIC начали первый в истории процесс сборки фюзеляжей самолетов A321 в Китае, передает РИА «Новости». Работы ведутся на заводе в Тяньцзине, где задействована компания из Сианя, входящая в структуру AVIC.

Как отмечает издание «Чжэнцюань шибао», передняя и задняя секции фюзеляжа были доставлены морским транспортом и перевезены на производственную площадку в Тяньцзине. Планируется, что собранный фюзеляж будет передан на сборочную линию уже в октябре.

Ранее в марте министр коммерции КНР Ван Вэньтао во время встречи с главой Airbus Гийомом Фори выразил надежду на расширение инвестиций компании в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские авиакомпании обсуждают возможность рекордной закупки до 500 самолетов у Airbus. Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing.