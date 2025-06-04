Стало известно о планах Китая закупить до 500 самолетов Airbus

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские авиаперевозчики рассматривают возможность заключения контракта на покупку до 500 самолетов у европейского производителя Airbus, передает ТАСС. По информации Bloomberg, стороны обсуждают детали потенциальной сделки, объявление о которой может состояться в июле, во время визита руководства Евросоюза в Пекин по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между КНР и ЕС.

Сделка может охватить широкий спектр – от 200 до 500 судов, включающих как широкофюзеляжные, так и узкофюзеляжные модели. Это потенциально может стать крупнейшей авиационной сделкой в истории Китая и одной из самых масштабных в мире.

Собеседники агентства отмечают, что переговоры пока остаются «переменчивыми», поэтому окончательные договоренности могут быть достигнуты не скоро или вовсе не состояться. В компаниях Airbus и в Управлении гражданской авиации Китая Bloomberg получить комментарии не удалось.

Сообщение о возможном контракте появилось спустя два месяца после того, как китайские власти предписали перевозчикам прекратить закупки у американской Boeing из-за торгового конфликта с США, однако в мае ограничения были сняты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешил своим авиакомпаниям вновь принимать американские самолеты Boeing после временного снижения тарифов между США и Китаем. В апреле Пекин отказался принимать самолеты Boeing, что стало серьезным ударом по американскому производителю, который уже проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке.