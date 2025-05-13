Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing

Tекст: Мария Иванова

Китай снял месячный запрет на поставки самолетов компании Boeing своим авиакомпаниям после достижения договоренностей с США о временном снижении взаимных тарифов, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, власти Китая уведомили авиаперевозчиков и госструктуры о возможности самостоятельно организовывать приемку американских самолетов.

Возобновление поставок станет позитивным фактором для компании Boeing, оказавшейся в центре торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает агентство. По условиям перемирия, США временно снизили совокупные тарифы на китайский импорт с 145% до 30% на 90 дней, а Китай до 10% – с прежних 125%, одновременно отменив некоторые дополнительные ответные меры против США.

Boeing ранее был вынужден отправить часть уже произведенных самолетов обратно в США, а также искал альтернативных покупателей на поставки для китайских авиакомпаний, что вызвало интерес со стороны перевозчиков из Индии, Малайзии и Саудовской Аравии. Теперь около 50 самолетов Boeing, которые должны быть поставлены Китаю до конца года, компания сможет оперативно реализовать по прежним контрактам.

Тем не менее, эксперты Bloomberg отмечают, что если за три месяца торговое противостояние не будет полностью урегулировано, запрет на поставки может вернуться.

Доля Китая в глобальном спросе на новые лайнеры оценивается в 20% за ближайшие 20 лет, однако в последние годы Boeing не получал крупных заказов из Китая из-за торговых споров и собственных производственных проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай нанес удар по Boeing, который уже рекордно проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке, отказавшись принимать американские самолеты.

15 апреля Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем.

Однако накануне США и Китай после переговоров в Женеве Пекин и Вашингтон согласовали отмену большей части дополнительных тарифов и временную приостановку части оставшихся пошлин. Кроме того с 14 мая тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.