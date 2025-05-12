Китай и США решили взаимно отменить 115 процентных пунктов дополнительных пошлин

Tекст: Вера Басилая

Власти Китая сообщили, что Пекин и Вашингтон по итогам переговоров в Женеве договорились обоюдно отменить в общей сложности 91% взаимных дополнительных пошлин на товары, передает РИА «Новости».

Кроме того, еще по 24 процентным пунктам пошлин с обеих сторон их действие будет приостановлено на 90 дней, а остальные 10% останутся в силе.

США при этом внесут поправки в свои тарифы, введенные указами от апреля 2025 года, отменив 91% и временно заморозив 24% из 34% пошлины на китайские товары. Аналогичные шаги предпримет и Китай, отменяя 91% своих пошлин, приостанавливая действие 24 процентных пунктов на 90 дней и сохраняя 10% тарифа.

Китай также приостановит или отменит нетарифные ограничительные меры в отношении США.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что ранее введенные Соединенными Штатами экономические меры в отношении китайских товаров до апреля 2025 года пока останутся в силе.

Напомним, утром в понедельник США и Китай договорились снизить пошлины до 10%.

Ранее президент США заявил о намерении снизить пошлины на китайские товары. Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для китайской продукции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай избавляется от американских энергоресурсов.